Après avoir trompé sa femme enceinte, cette star veut donner le prénom de sa maîtresse à son futur bébé, et ça fait forcément scandale

La modèle photo accuse l'interprète des tubes comme Girls Like You, Moves Like Jagger et Sugar de l'avoir manipulée. "J'étais comme... Je dois être en enfer à ce stade" a-t-elle avoué, "Ma moralité était compromise sans le savoir. J'ai été complètement manipulée".

Et si elle en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un de ses proches aurait voulu vendre sa liaison dans les tabloïds : "Je voulais gérer cela en privé, je n'ai jamais voulu me manifester parce qu'évidemment, je connais les implications qui viennent avec ce que je fais - gagner de l'argent comme je le fais et être un modèle Instagram. Alors être liée à une histoire comme celle-ci... Je connais les stéréotypes. J'avais envoyé quelques captures d'écran, de manière imprudente, à quelques amis en qui je pensais avoir confiance et l'un d'entre eux avait tenté de vendre (les captures d'écran, ndlr) à un tabloïd, alors me voilà".

Pour l'instant, ni Adam Levine, ni Behati Prinsloo n'ont réagi aux rumeurs d'infidélité.