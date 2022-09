Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) et Alexandre c'est fini : en pleine procédure de GPA, le couple annonce sa rupture

Mathieu et Alexandre se séparent

Alors que le lundi est déjà la pire journée de la semaine, ce 12 septembre 2022 débute en plus avec le plus horrible retour à la réalité possible : l'amour n'existe pas et il n'y a aucune raison de croire l'inverse. Pourquoi un tel pessimisme ? L'un des couples les plus emblématiques formés grâce à l'émission L'amour est dans le pré (M6) vient tout simplement de prendre fin, à savoir... Mathieu et Alexandre.

"Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord, a en effet annoncé l'éleveur camarguais au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, avant de néanmoins spécifier qu'il était toujours en contact avec son ex, Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment."

Une rupture inévitable pour le couple

Qu'est-ce qui explique cette rupture aussi soudaine qu'inattendue ? "A un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", a confessé Mathieu, qui vivrait cette situation comme "un coup de massue".

Et pour cause, s'il a longtemps poussé Alexandre à trouver quelqu'un d'autre à cause de sa maladie qui le condamne à une mort certaine dans les années à venir, Mathieu et lui - qui s'étaient mariés en 2021, venaient pourtant d'annoncer qu'ils avaient enclenché un processus de GPA afin de devenir papas. Une nouvelle étape très importante, qui ne verra donc jamais le jour.

"Quand on aime, il faut savoir écouter l'autre"

Malgré tout, ne craignez rien, les anciens amants ne devraient pas se livrer à un clash gênant à travers les réseaux sociaux dans les semaines à venir. Après avoir confié que cette rupture n'était pas liée à une tromperie ou autre chose du genre, "Je suis sûr qu'il n'y a personne. C'est un gars très droit", Mathieu a précisé que la peine ressentie aujourd'hui ne l'empêchait pas de respecter et comprendre le choix d'Alexandre, "Quand on aime, il faut savoir écouter l'autre".

Surtout, l'éleveur l'a assuré, même si l'amour est toujours présent entre eux, "Il m'a dit qu'il m'aimait encore", il a pleinement conscience que leur histoire était tout simplement arrivée à sa fin et qu'il lui fallait désormais apprendre à l'accepter, "La vie que je voulais ne le correspondait plus. Je suis aussi fautif que lui, en fait, c'est 50/50. Pour ça que je l'ai laissé partir. Je suis aussi responsable que lui".

Bon bah, ne reste plus qu'à trouver le bon pot de glace à dévorer ce soir pour digérer la nouvelle. Des idées ?