Alexandre et Mathieu sont tombés fous amoureux lors de leur participation à L'amour est dans le pré en 2020. Depuis, ils ne se quittent plus. Mais, dans une interview, l'agriculteur est revenu sur la grave maladie du cerveau qui le touche. Il a indiqué qu'il ne souhaite pas laisser son chéri seul et qu'il aimerait lui trouver quelqu'un avant de mourir...