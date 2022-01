L'amour est dans le pré : Alexandre et Mathieu critiqués pour leur différence d'âge, ils contre-attaquent

Mathieu et Alexandre critiqués pour leur différence d'âge

Peut-on réellement trouver son âme soeur dans l'émission L'Amour est dans le pré ? La réponse est oui. Après s'être rencontrés en 2020, Mathieu - l'inoubliable éleveur de taureaux, et Alexandre ne se lâchent plus et continuent d'évoluer ensemble. Ainsi, après avoir célébré son mariage en juin 2021 devant Karine Le Marchand, invitée pour l'occasion, le couple espère désormais pouvoir accueillir un premier enfant. Auprès de France Bleu, les deux amoureux confirmaient récemment leur intention d'entamer "une procédure de GPA en 2022".

Un bonheur qui fait plaisir à voir mais qui, malheureusement, est régulièrement victime de remarques abjectes de la part d'une partie des internautes. Ainsi, en plus des insultes ou menaces de mort liées à leur homosexualité, c'est leur différence d'âge qui se retrouve au centre de moqueries et détournements sur les réseaux sociaux. En cause ? Mathieu est âgé de 45 ans, tandis qu'Alexandre n'en a que 25. Comme ils l'ont dévoilé sur Instagram, ils reçoivent donc régulièrement des messages du genre : "le jeune cherche son père", "le vieux ne veut pas vieillir", "c'est malsain".

Le couple contre-attaque

Une situation lassante pour les jeunes mariés, qui ont donc décidé de ne plus se taire. Ce dimanche 23 janvier 2022, ils ont au contraire décidé de contre-attaquer afin de remettre ces haters à leur place. Après avoir rappelé, "L'âge n'est que l'habit de l'âme...", Mathieu et Alexandre ont déclaré, "A tous ceux qui ont jugé cet écart d'âge, avez-vous seulement trouvé votre âme soeur ? Il est évident que non, sinon vous auriez tout compris".

Puis, visiblement inspirés et agacés d'être jugés constamment, ils ont par la suite ajouté, "Faites taire les colères qui sont en vous, elles vous empêchent d'être heureux. Libérez-vous de votre négativisme". Enfin, conscients que d'autres couples sont probablement dans le même cas qu'eux, Mathieu et Alexandre ont dévoilé un conseil inestimable : "Abandonnez les personnes toxiques qui vous entourent et envolez-vous." Simple mais efficace.