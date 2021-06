Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) et Alexandre mariés : Karine Le Marchand dévoile des images

Si tous n'ont pas trouvé l'amour, plusieurs agriculteurs ayant participé à L'amour est dans le pré 2020 vivent toujours une belle histoire. Comme par exemple Lucile qui a annoncé être enceinte de Jérôme ou bien Mathieu et Alexandre. Lors du bilan diffusé en février dernier sur M6, Mathieu avait même demandé Alexandre en mariage. Et le grand jour est arrivé !

Mathieu et Alexandre arrivent à leur mariage à cheval

C'est ce samedi 26 juin 2021, en Camargue, que Mathieu et Alexandre se sont passés la bague au doigt ! Les deux candidats de L'amour est dans le pré étaient entourés de leurs familles mais ont aussi pu compter sur la venue de Karine Le Marchand. L'animatrice de l'émission a d'ailleurs partagé quelques vidéos de l'arrivée du couple... à cheval ! Eh oui, les deux amoureux ont décidé de marquer le coup avec une arrivée dont leurs invités se souviendront pour leur mariage sur le thème du folklore de la Camargue.

Comme l'a confié le couple à 20 minutes, ils ont prévu deux cérémonies : un mariage civil à la mairie puis une cérémonie laïque qui sera officiée par Karine Le Marchand. Les deux amoureux avaient à l'origine annoncé la date du 12 juin pour leur union mais ont dû la modifier par crainte de voir des inconnus débarquer à l'improviste. "La production de L'amour est dans le pré nous a appelés en disant qu'on était malades de l'avoir dit. Effectivement, le maire nous a demandé de décaler car il craignait que 2.000 personnes débarquent." a confié Mathieu.

Une cérémonie sur fond de drame

Si Mathieu et Alexandre sont évidemment heureux de se dire oui, le contexte est plutôt compliqué à vivre pour Mathieu dont les deux parents sont gravement malades. "Mes parents ne peuvent pas venir. Mon père est en train de mourir de la maladie dont je suis le digne héritier (la maladie de Cadasil dont il avait parlé dans l'émission, ndlr) On attend que ça s'arrête. Il est dans le coma depuis deux mois. Ma mère, elle, est hospitalisée. Elle ne pourra pas participer à cette journée, donc ça me fout les boules." a-t-il expliqué à 20 minutes. C'est donc Karine Le Marchand qui l'a conduit à l'autel. On imagine que les caméras de M6 étaient présentes pour immortaliser ces moments !