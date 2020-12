Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) et Alexandre fiancés : ils dévoilent la date du mariage 💍

Comme chaque année, L'amour est dans le pré 2020 a donné naissance à de belles histoires d'amour : Jérôme et Lucile sont sur un petit nuage et parlent déjà d'avoir un enfant, Lola et Florian ont pour projet d'emménager ensemble, Laura et Benoît nagent dans le bonheur... Mais ce n'est pas tout puisque Mathieu et Alexandre vont... se marier ! Eh oui, l'agriculteur a profité du bilan partie 2 pour demander en fiançailles sont chéri devant Karine Le Marchand.

Mathieu se confie sur sa demande en mariage à Alexandre

Une séquence pleine d'émotions et de larmes, qui confirme que entre Mathieu et Alexandre, victime d'un terrible accident, c'était réellement une évidence dès le départ. En tout cas, l'éleveur de taureaux a parfaitement su garder le secret pour réaliser sa demande surprise : "J'ai préparé ce petit coup en douce. Ni la production, ni Karine Le Marchand, ni ma famille n'étaient au courant", explique Mathieu à 20 minutes.

Il révèle ensuite la raison pour laquelle il a décidé de passer la seconde avec son chéri : "Pour tout dire, Alexandre a eu un très grave accident début août (...) Quand il arrive quelque chose comme ça où tu sens que tu peux perdre la personne que tu aimes, ça fait un électrochoc. Je me suis dit : 'Nom d'une pipe, j'ai déjà une maladie et, si ça se trouve, lui partira avant moi à cause d'un accident comme ça.' J'ai donc décidé à ce moment-là de l'épouser et de lui faire ma demande lors du tournage du bilan parce que ça s'y prêtait bien."

La date de la cérémonie dévoilée

L'ancien jockey et le candidat de L'amour est dans le pré 2020, atteint d'une grave maladie, dévoilent aussi la date de leur cérémonie à leur "image" : "Ce sera le 12 juin, on n'obligera personne à venir. Ceux qui ne viendront pas, on ne leur parlera plus, c'est tout. On veut faire quelque chose avec des chevaux, d'un peu traditionnel mais pas cucul la praline. Ce sera un mariage simple, efficace, campagne, à notre image."