Alexandre (L'amour est dans le pré 2020) a failli mourir, il raconte son terrible accident

"Je me suis fait une triple fracture de l'humérus et une fracture ouverte à la tête"

Alors que le premier bilan de L'amour est dans le pré 2020 a été diffusé ce lundi 7 décembre 2020 sur M6, il faudra attendre lundi prochain pour savoir si Mathieu et Alexandre sont toujours en couple. Et en attendant de le découvrir, Alexandre a raconté à Télé Loisirs avoir été victime d'un violent accident, pas sur le tournage de l'émission présentée par Karine Le Marchand, mais sur son lieu de travail. "J'ai réussi à trouver un travail dans une écurie à Marseille dix jours après m'être installé chez Mathieu" a-t-il expliqué, "Mais le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade".

Alexandre, qui est en froid avec Johnny (l'autre prétendant qu'avait Mathieu dans L'amour est dans le pré 2020), a même révélé : "J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an". A cause de cet accident où il aurait pu mourir, le prétendant de Mathieu est forcé de changer de métier. "Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l'immobilier pour être agent commercial" a-t-il en effet détaillé, "Je me suis dit que c'était peut-être le destin que j'arrête de travailler dans les courses".

Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) avait eu un mauvais pressentiment

A propos de l'accident d'Alexandre, Mathieu a avoué avoir senti que quelque chose de grave allait arriver. "Il part à 5h du matin, et à 8h30, j'ai une p*tain d'angoisse, mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j'ai une crise d'angoisse profonde et que j'espère que tout va bien. Il me répond : 'Oui oui, je suis à mon 4ème cheval, tout va bien'. Une demi-heure après, les urgences m'appelaient. Il a été opéré dans l'après-midi" a ainsi dévoilé celui qui a dû abandonner son projet de GPA.

"Ça a été un coup dur. Je suis passé par toutes les émotions, mais heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler" a précisé Alexandre. Preuve que leur relation pourrait peut-être bien être toujours d'actualité, vu qu'ils ont surmonté cette épreuve ensemble.