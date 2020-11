Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) : pourquoi ses prétendants Alexandre et Johnny sont en froid

Dès les speed-datings de L'amour est dans le pré 2020, Mathieu est tombé sous le charme d'Alexandre, un jockey de 24 ans, avec qui il a 20 ans de différence. Il l'a bien évidemment choisi pour venir chez lui, mais il a aussi invité un autre prétendant, Johnny, sauf que son attirance pour Alexandre s'est vite confirmée une fois les deux hommes arrivés dans le Sud de la France. Mathieu s'est d'ailleurs encore plus rapproché de lui dans l'épisode du 19 octobre sur M6.

Pourquoi Johnny ne parle plus à Alexandre

Que s'est-il passé déjà ? Alexandre et l'éleveur de taureaux ont profité de la courte absence de Johnny pour avoir des gestes affectueux l'un envers l'autre et se faire des clins d'oeil. Une séquence que l'autre prétendant n'a découvert qu'au moment de la diffusion. Résultat ? Il est en colère contre le jeune Jockey : "Il a cessé de me parler après le visionnage. Il a dit que j'avais été irrespectueux. Qu'il avait des valeurs et moi non", a expliqué Alexandre au Parisien avant d'ajouter : "On a la chance que ces souvenirs forts soient gravés. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde."

Bientôt l'officialisation !

Les choses ne risquent pas de s'arranger tout de suite entre eux puisque Alexandre va encore plus se rapprocher de Mathieu dans L'amour est dans le pré 2020 : les tourtereaux officialiseront même leur love story. Au moins, Johnny est maintenant au courant de la préférence du candidat atteint de la maladie de Cadasil : "Je sais qu'à chaque seconde, je peux faire un AVC. Je compense par une espèce d'exubérance aussi pour préserver du poids de la maladie les gens qui m'accompagnent", a-t-il confié sur son état de santé à Télé Star.