L'amour est dans le pré 2020, le bilan 1ère partie : qui est en couple, qui est célibataire ?

Eric l'Auvergnat et Sylvie ont surpris les téléspectateurs, s'affichant ensemble dans le bilan de L'amour est dans le pré 2020. Pour rappel, les prétendantes Sylvie et Cathy avaient quitté la ferme. Mais l'aventure d'Eric a continué avec Nathalie, une nouvelle prétendante. Sauf que malgré l'entente, il pensait toujours à Sylvie. "Dans ma tête c'était fini, c'était pas ça" a-t-il expliqué. Donc il l'a recontactée et ils se sont revus avant le bilan et semblaient heureux. "Qu'est-ce qu'il me fait rire", "je rigole tout le temps" a-t-elle déclaré, "Je suis revenue le voir et c'était beaucoup plus facile".

Mais désormais, Eric l'Auvergnat est a classer parmi les célibataires, parce qu'il a raconté à Télé Loisirs : "Ça n'a finalement pas marché entre nous. Lorsqu'elle est partie de chez moi après le bilan, j'étais un peu déçu. Je l'avais sentie très distante avec moi, malgré l'absence des caméras". "Nous sommes toujours en très bons termes" a-t-il cependant indiqué, "On se téléphone, c'est une personne charmante et nous nous reverrons avec plaisir".

Les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2020 qui sont célibataires

Eric le chevrier avait réservé un accueil choc à sa prétendante Claudine à la ferme, ce qui avait énervé beaucoup de twittos. Blessée par le comportement de l'agriculteur, Claudine avait fini par le planter en quittant l'émission. Et c'est toujours seul qu'Eric s'est présenté face à Karine Le Marchand. L'animatrice lui a demandé : "Tu trouves que tu as montré quelque chose de toi qui donne envie de continuer ?". L'agriculteur semblait avoir compris ses torts et s'est montré plus calme que dans les épisodes. La présentatrice avait réservé deux surprises à l'agriculteur : les venues de Lucile et Yolanda, qui lui ont donné des conseils pour son attitude avec une femme, et une lettre d'une retardataire prénommée Magalie. Le sourire aux lèvres, il garde espoir et a promis de contacter cette prétendante de dernière minute.