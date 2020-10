Claudine (L'amour est dans le pré 2020) plante Eric et quitte l'émission, les twittos le clashent

Claudine quitte L'amour est dans le pré 2020, les internautes la félicitent

Claudine a fini par quitter Eric et sa ferme dans L'amour est dans le pré 2020, diffusé ce lundi 19 octobre 2020 sur M6. Dans le programme présenté par Karine Le Marchand, qui avait plusieurs nouveautés cette année, Eric le chevrier s'était montré très impoli et irrespectueux envers sa prétendante. L'agriculteur avait été critiqué sur Twitter pour son accueil choc de Claudine, où il la traitait de "grosse" et refusait ses cadeaux. Il a continué sur sa lancée pendant le (court) séjour de Claudine chez lui, lui demandant de faire à manger et de se taire pour écouter la télévision.