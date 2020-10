Eric (L'Amour est dans le pré 2020) : best of des phrases "pas classes" du chevrier

Si Laurent a été élu "beauf" de la saison 15 de l'Amour est dans le pré par les téléspectateurs la semaine dernière, la concurrence est de taille cette saison. Et pour cause, Eric le chevrier s'est fait remarquer dès le début avec son attitude nonchalante, loin d'être classe et bien souvent même jugée sexiste. Pour rappel, l'agriculteur n'avait reçu qu'une seule lettre : celle de Claudine, qui l'a donc rencontré sur Paris lors du speed dating. Très vite, le courant est passé entre les deux, et le speed dating s'est vite transformé en dîner, cidre et crêpes sur la table. Très enthousiaste à l'idée de passer une semaine chez le chevrier en Deux-Sèvres, Claudine va vite se rendre compte qu'elle n'a pas affaire à un prince charmant, loin de là.

Eric "goujat", "sexiste", "rugueux", "nonchalant" avec Claudine ?

Dès son arrivée, il refuse de porter sa valise et va se mettre torse nu pour le repas. De plus, il accumule les remarques sexistes tout au long du séjour, face à une Claudine qui reste calme... jusqu'au craquage. Dans les premières images de l'épisode de ce soir dévoilées par M6, on peut en effet voir la prétendante en larmes, face à un Eric qui reconnaît avoir fait mal les choses. Celui-ci lui réclame "une dernière chance" : "J'ai pas tout perdu. Je me suis mal débrouillé, c'est tout." Va-t-elle lui accorder cette seconde chance ? Il faut reconnaître qu'elle s'est montrée très patiente jusqu'ici...

Faites comme Eric, mettez-vous à l'aise pour ce top 8 des phrases à ne surtout pas adopter si vous voulez pécho :

