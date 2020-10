Laurent (L'amour est dans le pré 2020) "beauf", Lionel "gênant", Benoît comparé à Dupont de Ligonnès

Ce lundi 12 octobre 2020 dans l'épisode de l'Amour est dans le pré diffusé sur M6, les téléspectateurs ont pu assister aux derniers speed datings, ceux de Philippe et Paul-Henri, qui, pour la première fois en 15 ans d'émission, a pu faire la connaissance de Maïté, une prétendante de dernière minute, dont il n'a pas encore lu la lettre et qu'il n'a donc pas choisi de rencontrer... Et ça tombe bien puisque l'agriculteur va finalement choisir de l'inviter chez lui, avec Aline. Quant à Philippe, qui a fait un beau relooking, il n'a reçu qu'une seule lettre : celle de Florence, une hôtesse d'accueil de 58 ans venue de Haute-Savoie. Leur rencontre est d'ailleurs très émouvante et c'est sans hésitation que l'éleveur venu d'Auvergne-Rhône-Alpes l'invite à la ferme.

Laurent ou la "beauf attitude"

Mais ce n'est pas tout : les téléspectateurs ont pu retrouver les séjours à la ferme d'autres candidats, et ça n'est pas toujours très classe... Laurent et Lionel se partagent en effet le prix du candidat le plus beauf de la saison. Si les deux agriculteurs multiplient les allusions sexuelles, mention spéciale à Laurent qui ne perd pas de temps pour séduire ses prétendantes Charlotte et Emilie, qui se montrent amusées par son côté coquin. En plus de laisser un kamasutra bien en évidence dans la chambre de cette derrière, il avoue dormir sans pyjama : "Moi je dors ici, par contre, je n'ai pas de pyjama... S'il faut que je vous ramasse gentiment, je serais en slip". Ce n'est pas fini : celui qui s'était déjà fait remarquer lors du premier épisode en urinant dans un buisson, va leur faire découvrir un jacuzzi un peu spécial puisqu'il s'agit en fait de l'abreuvoir pour vaches. Arrosage au jet d'eau, T-shirt mouillés... La scène va prendre une dimension digne d'un film de Jacquie et Michel...