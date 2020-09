L'amour est dans le pré 2020 : Charlotte pas sincère envers Laurent ? Sa "réponse" aux critiques

C'est un retour en force qu'a fait L'amour est dans le pré ce lundi 14 septembre 2020 sur M6. 6 mois après la diffusion des portraits des 13 agriculteurs candidats à cette 15e saison, la chaîne diffusait hier soir les speed datings explosifs de Laurent, Eric et Jean-Claude. Si les agriculteurs nous ont offert de jolies perles, leurs prétendantes ont aussi fait réagir. Outre Madame Khan qui empêchait Jean-Claude d'en placer une et qui se montrait très maladroite en évoquant son ex-femme décédée, outre l'accent et la personnalité solaire de la Colombienne Daneji, c'est Charlotte, prétendante de Laurent, qui a suscité les critiques.

Charlotte dans L'amour est dans le pré pour le buzz ?

De nombreux internautes ne comprennent pas pourquoi Laurent l'a choisie, si ce n'est pour son physique. Ils soupçonnent en effet la vendeuse en prêt-à porter venue des Hauts-de-France de ne pas être sincère avec l'éleveur de vaches allaitantes venu de Normandie et de participer à l'émission uniquement pour passer à la télé. "Je ne la sens pas du tout cette charlotte... j'ai peur que ça cherche plutôt un bon endroit à vivre pour sa petite plus que le bonhomme... Espérons que je me trompe mais j'en ai bien peur...", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Bravo Charlotte ! T'as réussi à embobiner Laurent, tu as désormais mis un pied dans la télé-réalité où tu pourras faire carrière", "Charlotte, 29 ans, prétendante aux Anges de la téléréalité..."