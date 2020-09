L'amour est dans le pré : "ramonage", "sexe dans un buisson"... les perles de ces 1ers speed datings

Malgré le confinement et l'épidémie de coronavirus qui ont retardé le tournage, L'amour est dans le pré a fait son grand retour ce lundi 14 septembre 2020 sur M6, avec quelques nouveautés dues à la crise sanitaire... et de nombreuses phrases déjà cultes ! Six mois après la diffusion des portraits des 13 agriculteurs candidats de cette saison 15, on a donc pu retrouver Laurent, éleveur de vaches allaitantes venu de Normandie, Eric "le chevrier" et Jean-Claude, céréalier en Indre-et-Loire pour des speed dating mouvementés !

Des agriculteurs et prétendantes très en forme !

Entre Laurent qui "veut mettre son sexe dans un buisson", Eric et son "elles aiment ça le ramonage", Claudine qui sort le cidre, les crêpes et les assiettes, Khan qui ne laisse pas Jean-Claude en placer une, un chose est sûre : on ne s'est pas ennuyé une seconde durant ce premier épisode ! Vous l'avez raté ? Pas de panique, Purebreak vous fait un petit condensé des meilleures citations de Laurent, Jean-Claude, Eric, mais aussi de leurs prétendantes, parfois très en forme ! Eh oui, Karine LeMarchand a de la concurrence...

Les meilleures perles de ce 1er épisode de L'amour est dans le pré

Laurent :

C'est con qu'on peut pas pisser dans la Seine

J'ai besoin de mettre mon sexe dans un buisson

à force de pisser, j'ai pété le bouton du pantalon

Elle me parait un peu fade, c'est comme si la moutarde elle pique pu

C'est comme si j'étais en train de me lustrer de l'intérieur

Eric :

Ah elles aiment ça le ramonage

Khan, prétendante de Jean-Claude :

Comment vous avez pu supporter une femme pendant 35 ans !? Y'a que la mort qui a pu vous séparer

C'est marrant un ménage à 3

Claudine, prétendante d'Eric :

Il est râleur, il m'a fait rigoler, un peu comme ma chienne

Daneji, prétendante de Jean-Claude :

Je suis pas sportive mais je bouge

Ton cadeau, c'est mon corps (coeur)

Karine Le Marchand et Eric :

- Oh son chien ! - Elle va peut-être bouffer ma petite chatte mais bon... - Ou le contraire !

Jean-Claude :

Elle a vraiment une envie profonde

Karine Le Marchand à Laurent :

T'as un tuyau qui va directement de ta bouche à ta vessie ? / Comme les vieux chiens qui revoient leurs maîtres