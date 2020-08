L'amour est dans le pré 2020 : fini l'ouverture du courrier, découvrez toutes les nouveautés

Fini l'ouverture du courrier, Karine Le Marchand présente aux speed-datings...

Alors qu'une ancienne candidate d'ADP a demandé de l'aide aux internautes pour sauver sa ferme, la nouvelle saison de L'amour est dans le pré arrivera à la rentrée 2020 sur M6. Une 15ème saison anniversaire que les producteurs ont voulu transformer au niveau de l'écriture des épisodes. Ce qui va changer ? Karine Le Marchand a révélé toutes les nouveautés ce mardi 18 août 2020, lors d'une conférence de presse virtuelle.

L'animatrice a d'abord confié que L'amour est dans le pré ne commencera plus avec l'ouverture du courrier. L'émission débutera directement par les speed-datings comme l'a par exemple relaté 20 minutes, présent en visioconférence à l'event. Autre nouveauté : Karine Le Marchand commentera les têtes-à-têtes depuis un écran, où elle verra tout des speed-datings. Elle donnera notamment son avis sur la comptabilité amoureuse entre les deux célibataires et sur les profils des candidat(e)s et des prétendant(e)s. "Je suis témoin de tout dès le début" s'est-elle réjouie, comme l'a rapporté Le Parisien.

"Karine faisait toujours Docteur Love dans l'ombre (lors des saisons passées, ndlr). On ne le voyait pas suffisamment" a expliqué Déborah Huet, productrice de L'amour est dans le pré, comme l'a notamment souligné 20 minutes. Et Karine Le Marchand va aussi rencontrer les prétendants et les prétendantes des candidats dès le début, et non plus seulement à la fin lors des bilans.

Un(e) prétendant(e) a débarqué en cours de tournage

La présentatrice qui succédera à David Ginola à la présentation de La France a un incroyable talent sur M6 a aussi révélé qu'il y aura des surprises. "En cours de tournage de la saison, on a eu un agriculteur pour qui ça ne se passait pas super bien avec ses prétendantes. Et on a reçu un courrier qui nous a semblé tellement fort, une évidence par rapport à lui, qu'on a monté un nouveau tournage pour lui présenter cette personne. On ne voulait pas qu'il attende le bilan" a-t-elle dévoilé. Une grande première pour L'amour est dans le pré !

Karine Le Marchand trouve que cette saison, "c'est beaucoup plus feuilletonnant et moins formaté. On est dans un format inédit. On commencera avec un candidat et on continuera avec un autre au cours de l'épisode. Il y a aura de l'inattendu. C'est nécessaire de se renouveler. Il ne faut pas entrer dans une routine" comme l'a relayé puremedias.com. Déborah Huet a même ajouté : "Il y a des rebondissements. Des montagnes russes. C'est la vie, c'est l'amour. On s'adapte".

Voilà pourquoi il n'y aura pas l'ouverture du courrier

Et non, ces nouveautés "n'ont rien à voir avec les événements de la Covid-19". Toutes ces décisions de changements ont été prises "bien en amont". Karine Le Marchand a ainsi donné la raison qui a poussé la prod à ne plus faire des épisodes sur l'ouverture des courriers. "Cette idée est née d'une lassitude qu'on pouvait avoir", "il y avait toujours des agriculteurs qui, quand ils avaient fini de lire leurs courriers, venaient mettre leur grain de sel, déconcentraient les autres. C'était pénible parce que les personnalités fortes influençaient les personnalités influençables alors qu'il s'agit de l'amour de leur vie" a-t-elle expliqué.

"Or, s'ils avaient eu tout le temps qu'ils voulaient et sans avoir aucune influence quelconque, peut-être qu'ils auraient choisi d'autres personnes sur d'autres critères" a-t-elle détaillé. Désormais, la lecture du courrier s'effectue chacun chez soi pour les agriculteurs et sera montrée rapidement sous forme de flashbacks.

Les mesures prises contre le coronavirus

Et bien sûr, pandémie oblige, L'amour est dans le pré, comme les autres programmes de M6, a été tourné en respectant les gestes barrières. Ainsi, "tous les candidats ont été testés 48 heures avant de partir à la ferme, puis encore après. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de cas de Covid-19, ni chez les agriculteurs ni chez les prétendants ni parmi nos équipes" a affirmé Déborah Huet comme l'a repris Le Parisien. Sans oublier le gel hydroalcoolique omniprésent, surtout en cas de rapprochements entre candidat(e)s et prétendant(e)s qui voudraient se prendre par la main. Quant aux week-end romantiques, il ont été réalisés uniquement en France.