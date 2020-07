Karine Le Marchand succède à David Ginola à la tête de La France a un incroyable talent

La France a un incroyable talent change encore de présentateur. Après Alessandra Sublet, Alex Goude et Sandrine Corman, Alex Goude et Louise Ekland puis de nouveau Alex Goude, en solo, la chaîne appelait David Ginola en 2016 pour lui proposer d'animer l'émission. Un exercice relevé avec brio. Pourtant, 4 ans plus tard, M6 semble vouloir changer de tête. Début juillet, nos confrères de Puremedias nous apprenaient que la chaîne avait décidé de ne pas renouveler le contrat de l'ancien footballeur.

La remplaçante de David Ginola révélée par M6 !

En cause : un désaccord financier. "L'aspect financier a pesé dans la balance, nous confie un cadre du groupe M6. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D'autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol", précisait Le Parisien. Depuis, une question se pose : qui pour le remplacer ? Si certains ont pensé à Alex Goude, qui ne se retenait pas de tacler son remplaçant, la chaîne a annoncé le nom de son remplaçant... et c'est une remplaçante !

Karine Le Marchand "hyper fière"

"M6 est heureux d'annoncer l'arrivée de Karine Le Marchand à la présentation de La France a un incroyable talent aux côtés du jury d'exception : Éric Antoine, Hélène Segara, Sugar Sammy et Marianne James", peut-on lire sur le compte officiel. L'animatrice de L'amour est dans le pré et d'Une ambition intime a réagi à cette grande nouvelle : "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de La France a un incroyable talent ! J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du coeur. Merci à tous pour votre confiance.". La valeur sûre ?