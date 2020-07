David Ginola : un départ de La France a un incroyable talent pour une histoire de gros sous ?

David Ginola quitte La France a un incroyable talent ? "Il était devenu hors de prix"

Ce n'est pas officiel mais confirmé par plusieurs médias : La France a un incroyable talent ne sera plus présentée par David Ginola... M6 aurait apparemment décidé de se séparer de l'ancien footballeur, et de le remplacer par un autre animateur pour la nouvelle saison. Une raison financière est évoquée officieusement. Le père de Carla Ginola serait "devenu hors de prix" pour la chaîne, on vous en dit plus.