L'amour est dans le pré : l'appel à l'aide d'une ancienne candidate pour sauver sa ferme

C'est une belle histoire que vivent Maud et Laurent depuis leur rencontre dans la saison 14 de L'Amour est dans le pré, diffusée en 2019 sur M6. Après un coup de foudre évident, Maud annonçait sa décision de quitter son travail de serveuse dans un restaurant suisse pour emménager chez l'agriculteur dans la Nièvre. Un bonheur sans faille, ou presque. Le 23 juillet dernier, Maud confiait sur Instagram les difficultés qu'ils rencontraient à la ferme : "Cette année encore, nous souffrons de la sécheresse. Nous n'avons pas eu de pluie depuis très longtemps et l'hiver n'a pas été rude. La nature est jaune, les récoltes ne sont pas suffisantes (...) Les ruisseaux sont vides, tout comme nos récupérateurs d'eau de pluie (nous en avons six sur la ferme) que l'on remplit avec l'eau du réseau. Laurent est inquiet, mais nous gardons le moral. Comme il me dit souvent : 'Nous sommes riches du coeur.' Et c'est ça le plus beau."

La ferme de Laurent (L'amour est dans le pré) en danger

Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées depuis avec la canicule... Maud a donc décidé d'agir et a organisé un "week-end de solidarité pour aider Laurent" les 26 et 27 septembre prochains : "La ferme est en grande difficulté financière. Suite à la sécheresse qui perdure depuis plusieurs années et surtout des dettes importantes dues à de mauvais choix dans le passé de Laurent, nous avons besoin de vous. La richesse du coeur ne suffit pas toujours... car même si notre amour est solide la vie est rude ! Alors soyons SOLIDAIRE et SAUVONS LA FERME DE LÔLÔ".

Maud appelle à l'aide et lance une cagnotte

Elle a décidé de créer une cagnotte pour aider l'agriculteur qui fait battre son coeur depuis plus d'un an maintenant : "Laurent travaille comme un forcené et à la volonté de s'en sortir mais il a besoin d'un coup de pouce. Il n'est pas facile pour lui de demander de l'aide mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons continuer la tête haute et ne pas baisser les bras.", ajoute-t-elle, ce qui ne surprend personne, sachant à quel point Laurent avait touché les téléspectateurs par sa gentillesse. "L'argent récolté servira à rembourser les dettes et recommencer du bon pied. Une cagnotte sera créé prochainement. Voici l'adresse mail ou vous pouvez obtenir tout renseignement : maudlolo@yahoo.com. Merci infiniment à tous pour tout votre soutien et vos encouragements, cela fait chaud au coeur. Prenez soin de vous. On vous aime."