L'amour est dans le pré 2020 : Paul-Henri face à une prétendante surprise choisie par la prod

L'aventure L'amour est dans le pré 2020 continue ! Ce lundi 12 octobre 2020, les téléspectateurs de M6 vont découvrir le début des séjours à la ferme de Laurent, qui a invité Charlotte et Emilie ; Laura, en compagnie de Jean-Eude et Benoît ; Lionel, avec Christine et Murielle ; mais aussi les derniers speed datings de la saison, ceux de Philippe et Paul-Henri. Ce dernier a d'ailleurs eu une belle surprise ! Alors qu'il pensait avoir rencontré toutes celles qui étaient venues faire sa connaissance et se préparait à faire un choix, Karine Le Marchand lui a préparé une petite surprise.

Prétendante de dernière minute pour Paul-Henri

"Tu ne t'attends pas à ça. Pour la première fois, on a décidé de te faire rencontrer une fille qui a écrit mais trop tard ! Le courrier est arrivé après qu'on t'ait donné ton courrier". Pourquoi la production a-t-elle décidé de faire une exception ? L'animatrice explique : "On s'est dit : 'on va lui faire rencontrer une fille qu'on trouve très sympathique, qui coche pas mal de cases, voire toutes les cases de ce que tu voulais, et qui s'appelle Maïté !". S'il semble touché par la lettre que lui remet l'animatrice, il veut garder la surprise jusqu'au bout et refuse de regarder les photos, préférant la découvrir directement en vrai.

Une première dans l'histoire de L'amour est dans le pré

Une situation délicate pour la candidate, qui a fait le déplacement sans savoir si l'agriculteur allait accepter de la rencontrer. Heureusement, il est plus qu'enchanté de cette surprise et le feeling semble même passer entre eux... Va-t-il l'inviter chez lui, à la ferme ? Réponse ce lundi soir !

Ce n'est d'ailleurs pas la seule exception faite lors de cette saison particulière à cause du contexte sanitaire : un autre candidat, pour qui "ça ne se passait pas très bien avec ses prétendantes", a bénéficié d'un nouveau tournage avec une prétendante qui a elle aussi envoyé un courrier tardif...