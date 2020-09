L'amour est dans le pré 2020 : l'accueil choc d'Eric critiqué, un bisou interdit pour Mathieu

Il y a un autre speed-dating de L'amour est dans le pré 2020 qui a marqué les internautes, c'est celui entre Laura et Jean-Eudes. C'est un vrai coup de foudre réciproque pour l'éleveuse de vaches laitières installée dans l'Ouest de la France et son prétendant divorcé et père de trois enfants. Au point que Laura a même fondu en larmes, avouant à Karine Le Marchand par la suite que c'est la première fois qu'elle tombe sous le charme en un regard. Elle a donc invité Jean-Eudes et Benoît chez elle.

Enfin, troisième et dernier candidat à faire un speed-dating inédit dans l'épisode, c'était Eric, agriculteur dans le Cantal en Auvergne. Lui qui n'a pas eu de relation depuis 30 ans a eu des coups de coeur pour Sylvie et Cathy, à qui il a demandé de venir chez lui.

L'accueil choquant de Claudine chez Eric

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré 2020 ont aussi pu suivre les avancées amoureuses entre Eric le chevrier et Claudine. La semaine dernière, ils avaient pu les voir lors d'un speed-dating touchant et plein de romantisme. Eric a même acheté un bouquet de fleurs et Claudine a préparé plusieurs cadeaux dont de la confiture fait maison.

Mais une fois arrivée en Nouvelle-Aquitaine, la prétendante a reçu un accueil choquant de la part du candidat. En effet, il ne l'a pas aidée à porter sa valise, a mal réagi en recevant ses cadeaux (assurant ne pas être très confiture) et l'a même traitée de "grosse". C'était donc un accueil très loin de la galanterie... Ce qui a fortement déçu les internautes.