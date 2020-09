Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) raconte son coming out difficile avec son père

L'amour est dans le pré continue sur M6 ! Après avoir retrouvé Eric le chevrier, Jean-Claude et Laurent lors de speed dating hauts en couleur, place ce lundi 21 septembre 2020 à Laura, Eric l'auvergnat ou encore Mathieu, candidat célibataire depuis un an et demi. Eleveur de taureaux de Camargue en Occitanie, il avait touché les téléspectateurs par son histoire. A 20 ans, alors qu'il était en couple avec une fille depuis 2 ans, il est allé au Rome Club, une boîte gay de Montpellier (Hérault) et a eu comme une évidence. "Je suis entré. J'étais de la chair fraîche. À l'époque, physiquement, j'étais une bombe. J'ai embrassé un garçon et là, je me suis dit : 'C'est ça quoi, il n'y a pas photo.'", a-t-il raconté dans 20 minutes.

Mathieu raconte son coming out

Il a alors fait son coming out à toute sa famille : "Le lendemain, je l'ai annoncé à ma mère au resto. A 14h, je suis parti pour Grenoble (Isère) où je l'ai dit à ma grand-mère. A 17h, j'étais à Chambéry (Savoie) et j'en ai parlé à mon père." Si sa mère et sa grand-mère l'ont bien pris, c'était plus compliqué pour son père : "Je lui ai dit alors que j'étais dans la cuisine. Il me regardait fixement, je me demandais s'il allait me sauter à la gorge ou pas. Je ne me rappelle plus trop parce que j'étais tellement stressé de le dire à mon père, qu'une fois que c'est sorti, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. C'était terrible. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs mois". Pendant un an plus précisément.

"C'était terrible. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs mois"

Son père est allé consulter une psychologue et a fini par l'appeler. "Il a eu une très belle démarche. Et il m'a appelé un jour en disant qu'il avait compris qu'on pouvait aimer une personne du même sexe et qu'il m'aimait. Et après, il a accepté". Lors du tournage de son portrait, il raconte à Karine Le Marchand : "Un jour, j'étais au travail. La secrétaire me passe un appel, c'était lui. Il me dit "Bonjour c'est papa, je voulais juste te dire que je t'aimais" et il a raccroché. C'était un vendredi. J'ai pris mon après-midi et je suis allé le rejoindre. On a passé le week-end chez lui. C'était riche en émotion." Lors de cette même interview, l'agriculteur de 44 ans avait fait de tristes révélations : on lui a diagnostiqué la maladie de Cadasil, anomalie génétique suite à laquelle il a dû abandonner son projet de GPA.