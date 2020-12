Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) et Lucile : un bébé déjà programmé, les internautes flippent

Si Danelly a tout gâché avec Jean-Claude à cause d'un caprice, François avec Cathy à cause de son manque d'implication et Maïté s'est montrée agressive avec Paul-Henri après qu'il l'ait recalée, Lucie, elle, n'a pas du tout à se plaindre dans L'amour est dans le pré 2020 ! La prétendante de Jérôme s'est rapidement démarquée de sa rivale à tel point qu'elle a même conclu avec l'agriculteur alors que Alicia n'était pas encore partie. Et ce n'est pas tout.

Jérôme et Lucile vont trop vite pour les internautes !

Déjà fous amoureux l'un de l'autre, Jérôme et Lucile se sont retrouvés dans le Var, où habite la candidate de L'amour est dans le pré 2020, pour un séjour romantique, l'occasion aussi pour eux de parler de leurs futurs projets comme leur emménagement ensemble, le mariage et... le bébé "dans 3 ou 4 mois". Ah non, ce n'est pas une blague !

Les tourtereaux n'ont pas peur de dire qu'ils veulent fonder une famille même s'ils sont ensemble depuis quelques semaines seulement : "Pour les personnes extérieures, ça peut aller vite, mais pour nous, c'est tellement évident. On ne se pose même pas la question de savoir si ça va vite ou pas, c'est comme ça", a confié Lucile face caméra. Les internautes, eux, ne sont pas vraiment du même avis : ils flippent carrément face à la rapidité entre Jérôme et sa chérie. Ils n'ont pas manqué de partager leur étonnement sur Twitter et certains doutent même de la sincérité de Lucile, regardez !