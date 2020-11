Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) révèle ce caprice de Danelly qui a tout gâché

Les histoires commencent à s'éclaircir dans L'amour est dans le pré 2020 sur M6 ! Alors que Maïté a quitté l'aventure après un coup de gueule contre Paul-Henri, Jean-Eudes a demandé à Laura de partir, tout comme Cathy avec François, qui l'a beaucoup déçue. Emilie, elle, n'a pas souhaité poursuivre avec Laurent, tandis que Danelly a elle aussi annoncé son départ volontaire à Jean-Claude. La prétendante a bien compris qu'il avait une préférence pour Yolanda et a donc préféré les laisser en tête à tête pour se rapprocher.

Le caprice de Danielly que Jean-Claude n'a pas kiffé

Une décision rapidement acceptée par Jean-Claude, d'autant plus qu'il savait déjà que son histoire avec Danelly ne deviendrait pas une histoire d'amour. Comment ça se fait ? Il n'a pas du tout apprécié que sa prétendante colombienne lui demande d'avoir la télé dans sa chambre : "Le coup de la télévision qu'elle a exigé d'avoir dans sa chambre a été déterminant. Je me suis dit que si elle était vraiment là pour trouver un homme et que la télé restait fondamentale, elle aurait d'autres caprices à gérer plus tard", explique le céréalier dans une interview accordée à Télé Poche.

Jean-Claude avoue ensuite : "Quand j'ai choisi d'inviter Danelly, je me suis dit qu'elle s'était peut-être donnée à fond au speed-dating. J'ai tablé sur le fait qu'elle voulait attirer mon attention et serait plus calme une fois à la ferme." Raté ! En tout cas, le candidat de L'amour est dans le pré 2020 peut désormais profiter pleinement de son autre prétendante, Yolanda !