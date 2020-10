Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) préfère Yolanda à Danelli, les internautes en colère

Ça bouge dans l'Amour est dans le pré 2020 ! Après le départ précipité de Claudine de chez Eric le chevrier la semaine dernière, un agriculteur semble avoir déjà fait un choix entre ses deux prétendantes : il s'agit de Jean-Claude. Dans l'épisode diffusé ce lundi 26 octobre 2020 sur M6, l'agriculteur a en effet avoué à Yolanda qu'il avait plus d'affinités avec elle qu'avec Marie-Nelly (surnommée Danelly).

Jean-Claude a fait son choix entre Yolanda et Danelli

De quoi ravir Yolanda, qui ne cachait plus son agacement face au comportement très expressif de sa rivale colombienne. Alors que celle-ci parle à l'agriculteur, elle se lève de table pour s'isoler, avouant face caméra : "Je n'en peux plus. Elle parle trop pour dire des choses qui vont de soi. Je n'arrive pas à en placer une et je trouve ça trop. Est-ce que c'est ce qui lui plaît ?". Sentant son malaise, Jean-Claude tente de la rassurer : "Mon fonctionnement correspond un peu plus au tien".

Les internautes s'en prennent à Yolanda

Après avoir pris la main de ses deux prétendantes, il s'est rendu compte de ses sentiments et a fait son choix : "Là maintenant je n'ai aucune incertitude. Tu ne crains rien", lui assure-t-il, sans pour autant en parler à Danelly. Si les téléspectateurs ont du mal à accepter son comportement, ils ont encore plus de mal à supporter celui de Yolanda, qu'ils accusent d'être fausse et peste. "Yolanda je la sens pas, Danedji montre sa vrai personnalité elle", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Yolanda est mauvaise sous ses airs de calme et gentille", "Le côté langue de p... de Yolanda me déplaît fortement". Bref, Twitter aussi semble avoir fait son choix, même si de nombreux internautes trouvent que Danelli parle beauoup trop...