Cathy (L'amour est dans le pré 2020) déçue de François : "Je m'attendais à une autre personne"

Maïté revient sur son séjour cata avec François

Alors que Maïté s'est montrée agressive avec Paul-Henri, Cathy, elle, a ouvert les yeux sur son incompatibilité avec son seul prétendant, François, dans l'épisode du 23 novembre de L'amour est dans le pré 2020, sur M6. Elle qui pensait passer un séjour de rêve avec lui dans le Médoc, tout s'est finalement transformé en cauchemar, du moins pas loin.

Pourtant, la viticultrice avait tout prévu pour se rapprocher un peu plus de François : "Je lui avais fait un programme chargé pour qu'il découvre la région. Comme il est caviste et qu'il aime le vin, je voulais lui faire découvrir cet univers. S'il avait aimé la pêche, je lui aurais programmé des activités de pêche. Ça m'a pris quinze jours pour préparer tout le programme, avoir toutes les autorisations", explique-t-elle à Télé Loisirs.

"Il aurait dû me dire dès le départ qu'il ne le sentait pas"

Cathy est ensuite allée de déception en déception : "Le soir, à la guinguette, je trouvais que la soirée se passait bien. Mais quand il m'a dit qu'il était mou et qu'il avait besoin d'être rassuré, j'étais surprise parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait indiqué dans la lettre. J'ai essayé de le calmer en lui expliquant qu'il n'était pas mou, mais calme, mais il insistait. Je me suis dit : 'Là, il y a un problème ! Qu'est-ce que j'ai foutu ?'."

Une anecdote, coupée au montage, lui a aussi fait prendre conscience que François n'est vraiment pas un homme pour elle : "Une mamie avec une béquille marchait devant nous et a failli tomber. Par réflexe, je me suis levée et l'ai emmenée au bout de la plage. Lui est resté sur sa serviette à attendre. Quand je suis revenue, je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas levé. Il m'a répondu qu'il n'était pas aussi courageux que moi, alors que ce n'était pas du courage, mais de l'humanité !", raconte la candidate de L'amour est dans le pré 2020.

Cathy conclut : "Je m'attendais à une autre personne, avec un petit peu de jugeote. Là, il m'a vraiment déçue. (...) Ce n'était pas la bonne personne. Mais il aurait dû me dire dès le départ qu'il ne le sentait pas. Dans mon portrait, il est bien indiqué que je suis quelqu'un de super actif. Il savait à quoi s'attendre un minimum." Apparemment non...