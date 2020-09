Cathy (L'amour est dans le pré 2020) froide avec ses prétendants ? Elle explique son comportement

Comme chaque lundi soir, l'amour était au rendez-vous dans l'Amour est dans le pré sur M6... mais pas seulement. Ce lundi 28 septembre 2020, les téléspectateurs ont pu suivre le début des aventures à la ferme de Mathieu, Eric L'auvergnat ainsi que les speed datings de Jérôme, Lionel et Cathy.

Cathy froide et distante avec ses prétendants

Si Jérôme est tombé amoureux à chaque speed-dating, au contraire, Cathy a eu du mal à enlever sa carapace. Loin d'être dans la séduction, la viticultrice de 41 ans s'est montrée froide, distante et parfois même piquante envers ses prétendants, et notamment envers Sébastien et Jean-Gaston. Des moments gênants ressentis par les téléspectateurs derrière leur TV. "Bon, Cathy n'est pas gâtée par ses rendez-vous, mais elle le cherche bien... Elle est assez froide et insignifiante", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Elle elle fait l'émission mais elle n'a pas l'air concernée du tout".