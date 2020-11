Maïté (L'amour est dans le pré 2020) agressive avec Paul-Henri : les internautes la taclent

Maïté recalée par Paul-Henri, elle s'emporte

Tout comme Mathieu et Jérôme, Paul-Henri a fait son choix dans L'amour est dans le pré 2020 ! Le court séjour à la montagne avec ses prétendantes Aline et Maïté l'a aidé à y voir plus clair et à confirmer sa préférence pour l'une des filles. Une fois de retour à la ferme, Paul-Henri décide de se montrer honnête avec Maïté en lui expliquant que son côté râleur ne lui convient pas et qu'il souhaite passer encore plus de temps avec Aline... et là, c'est le drame ! Maïté pète un câble et tient un discours assez agressif, mais surtout très prétentieux.

Elle met un terme à son aventure et balance tout ce qu'elle a sur le coeur : "Tu laisses partir quelqu'un que tu recherches. Tu n'étais pas honnête dans ton profil. J'ai les qualités que tu recherches (...) Maintenant, tu me demandes de partir, je descends, je prends ma voiture et je me casse (...) Je t'ai dit, moi, je ne suis pas sur la touche."

Maïté continue : "Je préfère partir la tête haute parce que je me dis que tu ne mérites même pas que je continue à m'intéresser à toi. Parce que tu ne vois pas les belles valeurs et la belle personne que je suis. Je peux te dire que tu passes à côté de quelqu'un de bien. Je sais les valeurs que j'ai et j'aurais pu t'apporter beaucoup." Wooo, ses chevilles ont failli exploser !

"Arrogante", "insolante"... les internautes taclent la prétendante

Malgré sa déception, Maïté accuse le coup et prend le chemin direction chez elle, mais avant de rentrer, elle adresse un dernier mot à Aline et Paul-Henri : "J'espère que vous allez bien vous faire chier. Tant pis pour toi. Et j'espère que tu le regretteras, vraiment. Mais ne m'appelle pas, ça ne sert à rien... Tu m'oublies. C'est pas une femme rigolote et spontanée que tu cherches, c'est une femme soumise, qui se plie à tes désirs." Serait-elle mauvaise perdante ? Pour les internautes, il n'y a aucun doute. Ils l'ont jugée aussi insupportable, arrogante, insolante et flippante avec un énorme égo...