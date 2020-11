François (L'amour est dans le pré) froid avec Cathy, il réagit : "Je n'allais pas faire semblant"

Même si Cathy n'a pas reçu beaucoup de lettres de la part de prétendants dans L'amour est dans le pré 2020, elle a choisi d'inviter François chez elle, sauf que la viticultrice a rapidement compris que ça n'irait pas plu loin entre eux. Leur séjour dans le Médoc lui a d'ailleurs ouvert les yeux sur leur incompatibilité et le manque d'investissement de la part de François : "Je m'attendais à une autre personne, avec un petit peu de jugeote. Là, il m'a vraiment déçue. (...) Ce n'était pas la bonne personne. Mais il aurait dû me dire dès le départ qu'il ne le sentait pas", a expliqué Cathy à Télé Loisirs.

François revient sur son aventure avec Cathy dans ADP 2020

De son côté, François a confirmé, en interview avec Le Ploërmais, avoir eu une "démarche sincère" avec Cathy, mais que la "magie n'a pas opéré" : "Je n'allais pas faire semblant ou jouer un rôle. Je ne sais pas faire. On est juste différent, ça ne pouvait pas marcher (...) Lorsque je suis arrivé chez elle, je me suis aperçu assez vite que ça n'allait pas marcher. Puis je n'avais pas eu le coup de foudre lors du speed-dating."

Du coup, pourquoi est-il resté quand même resté deux jours (au lieu de cinq) chez la candidate de L'amour est dans le pré 2020 ? "J'ai rédigé mon courrier car nous avions une passion commune et une amie en commun. Je me suis dit que c'était peut-être un signe du destin. Je ne voulais pas passer à côté de quelque chose et avoir des regrets (...) Je ne voulais pas me prendre la tête. Cela me laissera quelques souvenirs mais pour Cathy, elle est passée à côté de son émission, elle s'est mise trop de pression", a confié François avant de dévoiler ne "plus vraiment avoir de contact" avec Cathy. Quelle surprise !