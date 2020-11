Eric (L'amour est dans le pré) : malgré le départ de Cathy et Sylvie, son aventure n'est pas finie

Le seum est dans le pré. Dans le dernier épisode de la saison 15 de l'Amour est dans le pré diffusé ce lundi 2 novembre 2020 sur M6, rien ne s'est passé comme prévu pour les agriculteurs. Pendant que Laurent s'est fait recadrer par ses prétendantes Emilie et Charlotte, que Paul-Henri a vu ses plans de camping tomber à l'eau et qu'il s'est retrouvé à dormir tout seul, les prétendantes d'Eric l'Auvergnat ont carrément décidé de partir.

Eric lâché par ses deux prétendantes Sylvie et Cathy

Si Sylvie lui a reproché de ne pas avoir été assez "démonstratif et affirmé dans son choix", confiant ne pas avoir eu "l'étincelle", Cathy lui a avoué qu'elle le considérait uniquement comme un ami et décidait à son tour de partir. De quoi briser le coeur de l'éleveur de vaches, mais aussi des téléspectateurs, qui espéraient vraiment que celui-ci trouve l'amour et soit heureux... Mais que ceux-ci se rassurent : l'aventure n'est pas totalement finie pour l'agriculteur.

Bientôt une nouvelle prétendante pour le candidat de L'Amour est dans le pré ?

Et pour cause, dans les images de l'épisode suivant, on peut voir Karine Le Marchand lui remettre la lettre tardive d'une autre femme intéressée par son profil. Peut-être est-ce la bonne ? C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas, tout comme les internautes, fous de joie !