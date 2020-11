L'amour est dans le pré 2020 : Laurent, Paul Henri et Eric recalés par leurs prétendantes

Les prétendantes de Paul-Henri préfèrent dormir ensemble

Paul-Henri, qui a pu rencontrer Maïté, une prétendante surprise choisie par la prod d'ADP, a lui aussi eu droit à quelques tensions. Afin de voir si ses prétendantes Maïté et Aline aimaient l'aventure et pour faire plus connaissance avec elles, il les a emmenées faire du camping. Sauf que l'agriculteur avait pris une seule tente pour tous les trois. Aline lui a expliqué qu'elle ne voulait pas dormir avec un homme et une femme et a préféré dormir dans la voiture. Et Maïté l'a soutenue, elle aussi a passé la nuit dans la voiture. Paul-Henri leur a laissées le matelas et s'est retrouvé seul dans la tente...

Eric l'Auvergnat se retrouve sans prétendantes

Mais le pire s'est passé pour un autre agriculteur de L'amour est dans le pré 2020 : Eric l'Auvergnat. Alors qu'il a présenté ses prétendantes Sylvie et Cathy à son frère, sa belle-soeur et des amis, ça s'est mal terminé. Lui qui avait peur de se tromper dans son choix et avait envie de l'avis de ses proches a dû dire au revoir à ses deux prétendantes. En effet, Sylvie voulait "qu'Eric soit plus démonstratif et affirmé dans son choix". Déçue, elle a avoué à l'agriculteur : "Je n'ai pas mon coeur qui est ouvert", "pas l'étincelle". Ce qui a beaucoup touché Eric l'Auvergnat, qui avait l'air très peiné. Il a donc décidé d'avoir aussi une discussion avec Cathy, et cette dernière lui a aussi annoncé son départ. La raison ? "Je t'apprécie beaucoup, mais en tant qu'ami".