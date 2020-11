Eric (L'amour est dans le pré 2020) : Cathy réagit aux critiques et au montage

L'heure du choix a sonné dans l'Amour est dans le pré. Après Jean-Claude qui a clairement dit sa préférence à Yolanda et Claudine qui a décidé de partir subitement de chez Eric le chevrier, on retrouvera ce lundi 2 novembre 2020 Laurent, en compagnie de Charlotte et Emilie, David avec ses deux Stéphanie, Paul-Henri, qui a choisi d'inviter Maïté et Aline chez lui, Laura, dont le coeur balance entre Jean-Eudes et Benoit, et enfin Eric l'Auvergnat. L'éleveur de vaches a accueilli dans sa maison deux prétendantes, Sylvie et Cathy.

Cathy déçue du montage de L'amour est dans le pré ?

Cette dernière s'est d'ailleurs confiée sur sa participation dans une interview accordée au Parisien le 26 octobre 2020. "On vient comme on est. Ecrire une lettre est un retour à l'authenticité. C'est plus sincère que les sites de rencontres." Pourtant, elle confie avoir été surprise par les images qu'elle a vues. Et pour cause, elles ne correspondaient pas à la réalité selon elle. "Les téléspectateurs pensent tout savoir de nous, alors que la réalité est plus complexe. Les gens ne nous voient pas exactement tel que l'on est. Il y a du montage et pas tout ce qu'on a pu ressentir, vivre... Seul Eric a vu qui j'étais totalement. On ne s'attend pas à ces critiques qu'on voit ordinairement pour les stars".

La prétendante d'Eric l'auvergnat a reçu des "commentaires très négatifs"

Elle avoue qu'elle n'était pas prête à recevoir des "commentaires très négatifs", alors qu'elle avait veillé à "ne pas faire honte à ses enfants." Alors sa participation valait-elle toutes ces critiques ? Cathy a-t-elle trouvé l'amour avec Eric ? En attendant d'en savoir plus dès ce soir, elle est sûre d'une chose : "Je sais que je retournerai tranquillement dans l'anonymat et cela me va très bien." Serait-ce un indice ?