L'amour est dans le pré : Karine Le Marchand veut réconcilier Eric et Claudine et ça ne passe pas

Coup de théâtre la semaine dernière dans L'Amour est dans le pré 2020 : Claudine décidait de quitter subitement Eric le chevrier suite à son comportement de "goujat". Depuis son arrivée à la ferme, la candidate ne reçoit que très peu d'attention de la part de l'agriculteur, qui s'est même montré irrespectueux envers sa prétendante. Alors qu'il restait planté devant la télévision alors qu'ils étaient à table, sans aucun regard ni mot envers Claudine, il lui a même sorti : "T'es jolie mais tu remplaceras pas la télé". La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Karine Le Marchand rejette la faute sur Claudine plutôt qu'Eric

Si de nombreux téléspectateurs ont applaudi Claudine pour son départ,Karine Le Marchand compte bien réconcilier les deux. L'animatrice a décidé d'intervenir et de rencontrer les deux candidats. Claudine est alors revenue sur "l'épisode de la télé" : "Je l'ai très mal vécu. C'était un grand moment de solitude. A un moment je lui ai dit que j'allais me coucher. Il ne s'est même pas retourné et m'a dit : 'Ouais, bonne nuit.' Je ne suis pas sûre d'avoir assez de patience pour le changer", ajoute-t-elle émue. "Si Karine Le Marchand comprend son comportement, elle lui reproche de ne pas avoir assez essayé avec l'agriculteur et de ne pas avoir été assez patiente face aux maladresses d'Eric. Elle va même jusqu'à lui demander si elle ne lui avait "pas fait porter le chapeau pour toutes ses histoires passées". "Tu aurais dû lui dire au fur et à mesure ce qui te plaisait ou pas pour voir au moins comment il réagissait", ajoute-t-elle.

Les internautes outrés par le comportement de l'animatrice

De quoi indigner les internautes, qui ne comprennent pas pourquoi l'animatrice force autant pour les réconcilier, et encore moins comment elle peut rejeter la faute sur Claudine. "Moi, je trouve que Karine défend trop le type... Sérieux, avec ce qu'on a vu, et j'imagine même pas les rushs, le gars mérite juste un cours intensifs d'éducation !", peut-on lire ou encore "Karine tu me déçois, tous les torts sont du côté de Eric", "Nan mais stop Karine il a tord à 100% faut arrêter de lui trouver des excuses", "C'est lui le goujat et c'est elle qu'on culpabilise. Être une femme en 2020."

Certains crient même au harcèlement, alors qu'elle rigole des 64 appels et SMS laissés sans réponse : "64 appels bah vas-y harcèle-la frérot. Bien M6 d'encourager ça... "c'est trop mignon" laissez Claudine tranquille. Elle mérite 1000 fois mieux, ça se voit qu'elle est trop adorable". D'autres ne comprennent carrément pas la démarche de l'animatrice : "Un peu choquée de voir Karine, ex-victime de violences conjugales, aller repêcher Claudine pour l'inciter à retourner chez Hulk pour qu'elle y soit bien bien malheureuse", écrit un internaute. "Ils vont quand même pas forcer Claudine pour l'audience quand même ? Laissez la tranquille, elle mérite mieux ! C'est pas une histoire de télévision mais plutôt des remarques déplacées et blessantes à répétition et j'en passe".