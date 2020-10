Eric (L'amour est dans le pré 2020) a vraiment forcé pour récupérer Claudine : 64 appels et SMS !

Coup de théâtre la semaine dernière dans L'Amour est dans le pré 2020 : après seulement quelques jours passés chez Eric le chevrier, Claudine a décidé de partir soudainement. En cause : le comportement de l'agriculteur, qui ne lui porte que très peu d'attention et se montre irrespectueux envers elle. Alors qu'il restait planté devant la télévision alors qu'ils étaient à table, sans aucun regard ni mot envers Claudine, il lui a même sorti : "T'es jolie mais tu remplaceras pas la télé". La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Eric a envoyé 64 appels et SMS à Claudine

Les larmes aux yeux, elle décidait de partir sans plus attendre. "Je me suis mal débrouillé, c'est tout.", avouait alors l'agriculteur, à qui Claudine refusait de donner une seconde chance. Depuis ce départ précipité, le chevrier semble prêt à tout pour reconquérir sa prétendante. Il lui a même envoyé 64 SMS et appels... laissés sans réponse, comme il l'a confié Eric à Karine Le Marchand dans l'épisode de ce lundi soir.

La candidate de L'Amour est dans le pré va-t-elle revenir ?

De quoi frustrer et énerver Eric : "Ça ne répond même plus. Non, mais tu veux rigoler ? Il ne faut pas me prendre pour un rigolo ! Il ne faut pas me prendre pour un zouave quand même !". Karine a alors lu quelques uns de ses SMS, et ça va du "Bonjour, je pars faire mon foin" ou "J'ai mal aux dents, c'est le mal d'amour", jusqu'au "je t'aime". Carrément. Si Claudine n'a répondu à aucun message, l'agriculteur a-t-il encore des chances ? Karine Le Marchand ne perd pas espoir et semble bien déterminée à réconcilier les deux pour qu'ils se donnent une seconde chance... Va-t-elle y arriver ?