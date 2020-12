L'amour est dans le pré 2020, le bilan partie 2 : qui est en couple, qui est célibataire ?

Après le premier bilan de L'amour est dans le pré 2020, avec Jérôme et Lucile, Laura et Benoît ou encore Paul-Henri, on a retrouvé Mathieu et Alexandra, Yolanda et Jean-Claude, Lola et Florian, Laurent, David, Cathy et Lionel pour la deuxième partie ce lundi 14 décembre 2020 sur M6. Alors, quels couples sont encore ensemble ? Quels agriculteurs sont célibataires ? PRBK fait le point !

"Oui, je le veux"

Jean-Claude et Yolanda Après le départ de Danelly, Jean-Claude a pu se rapprocher encore un peu plus de Yolanda et alors qu'une belle histoire d'amour commençait à naître entre les deux, ça n'a finalement pas fonctionné entre eux. C'est donc en tant que "potes" qu'ils se sont présentés au bilan de L'amour est dans le pré 2020 : "Ce qui m'a juste manqué c'est ce déclic qu'on ne maîtrise pas. Le coeur qui vibre", a expliqué Jean-Claude tandis que sa prétendante a précisé qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse : "on n'est jamais rentré dans une atmosphère un peu intime." Yolanda et le candidat ont quand même essayé en allant jusqu'au week-end en amoureux, mais l'aventure leur a fait ouvrir les yeux sur leur incompatibilité.

"J'aurais voulu que a volue autrement"

Jean-Claude et Yolanda ont dvelopp une relation forte qui restera amicale !

Laurent et Charlotte C'est seul que Laurent s'est présenté face à Karine Lemarchand sur M6. Vous l'aurez donc compris, sa love story avec Charlotte est terminée, mais que s'est-il passé ? "Je ne lui ai pas dit de partir, mais je ne l'ai pas retenue non plus. Ca n'a pas marché. Sa jeunesse, son caractère, elle est pleine de vie, mais ça a été difficile. C'est super courageux, j'ai beaucoup d'admiration par rapport au courage qu'elle a eu. On était tellement différents, c'était peut-être un pari. Je suis un homme de challenge, je vais jusqu'au bout", a expliqué l'éleveur de vaches allaitantes en Normandie avant de préciser que leur relation a duré trois mois en tout.

Laurent (L'amour est dans le pré 2020) n'est plus en couple avec Charlotte

Florian et Lola Comme Mathieu et Alexandre, Lola et Florian sont toujours en couple depuis le tournage de L'amour est dans le pré 2020 : ils ont même le projet de s'installer ensemble, "on va essayer de trouver un logement" dans la Creuse à partir du mois de janvier 2021, ont-ils expliqué devant les caméras. En revanche, les amoureux n'envisagent pas pour le moment de se marier ou d'avoir des enfants : "On verra par la suite", ont-ils confié de manière très claire à Karine Le Marchand. Pas trop vite !

Florian (L'amour est dans le pré 2020) et Lola, toujours en couple

David et Stéphanie David est lui aussi arrivé célibataire au bilan de L'amour est dans le pré 2020. Que s'est-il passé avec Stéphanie la brune ? Pourquoi leur histoire n'a-t-elle pas fonctionné alors qu'elle semblait bien partie pour ? "Je pense que je me suis trompé ou on s'est trompé. J'y ai beaucoup cru (...) Elle voulait tout contrôler. Je me suis dit que quand j'allais lui ouvrir mon coeur, elle allait ouvrir le sien. Mais non. C'est très compliqué chez elle", a expliqué l'agriculteur.

David (L'amour est dans le pré 2020) est célibataire

Cathy / Lionel Cathy et Lionel se sont-ils réellement mis en couple après le tournage ? Les deux agriculteurs ont semé le doute, mais lors de la partie 2 du bilan, ils ont confirmé ne pas être ensemble : ils sont donc toujours célibataires. Il faut dire que Cathy n'a pas vraiment eu de chance avec son seul prétendant François. Il n'était pas vraiment investi et l'a déçue à plusieurs reprises : "Ce n'était pas la bonne personne. Mais il aurait dû me dire dès le départ qu'il ne le sentait pas. Dans mon portrait, il est bien indiqué que je suis quelqu'un de super actif. Il savait à quoi s'attendre un minimum", a confié la candidate à Télé Loisirs. Lionel et Cathy sont donc eux aussi des coeurs à prendre.