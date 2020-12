L'amour est dans le pré 2020 : déçus par leurs prétendants, deux agriculteurs finissent en couple

Cathy et Lionel en couple dans L'amour est dans le pré 2020

Cette année, L'amour est dans le pré 2020 sur M6 a réservé plusieurs surprises comme par exemple la fin de l'ouverture des courriers. Mais comme Karine Le Marchand avait prévenu, ce n'est pas la seule surprise de cette saison, loin de là. Celle qui a choqué les internautes se trouvait dans le teaser du bilan, à la fin de l'épisode de ce lundi 30 novembre 2020 : deux agriculteurs sont en couple.

Qui ça ? Cathy et Lionel ! Les deux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2020 se sont affichés d'abord se tenant par le bras. Ce qui aurait pu être amical. Sauf qu'après, Cathy et Lionel se sont montrés main dans la main. Un geste un peu plus intime. Et enfin, Karine Le Marchand leur a demandé de se "rouler une grosse pelle" pour officialiser devant les téléspectateurs. Pas de doute donc, la viticultrice et l'éleveur de vaches laitières vivent une belle relation amoureuse ! Et les fans de l'émission ont hâte de découvrir comment ils en sont venus à se mettre ensemble, car cela n'a pas encore été précisé.

Les deux agriculteurs avaient été déçus avec les prétendant(e)s

Pour rappel, Cathy avait été déçue de François, son unique prétendant suite aux speed-dating. Elle trouvait qu'il était une personne totalement différente par rapport à sa lettre, au point de se demander si il avait bien été sincère dans ses écrits. "Au niveau de la façon de vivre, je pense que nous sommes très différents. Ça ne pourra pas coller entre nous. Je trouve ça très dommage. La plus grande des questions c'est : as-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ? Il y a des choses écrites et qui ne sont pas vraies" avait-elle lâché à François lors du promenade.

Quant à Lionel, lui aussi avait été déçu par ses prétendantes. D'abord par Christine, qui avait décidé de partir car elle n'arrivait pas à s'ouvrir. Puis par Muriel. Pourtant, après le départ de Christine, tout semblait bien se passer entre Lionel et Muriel. Ils avaient fait un massage, s'étaient embrassés et l'agriculteur de L'amour est dans le pré 2020 avait même présenté "Mumu" à sa famille et ses amis dans la salle des fêtes du village. Lionel devait aussi aller chez elle, mais ça n'a pas été montré donc leurs plans ont dû changer entre temps.