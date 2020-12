Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) et Alexandre en couple : "On a reçu des menaces de mort"

Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) menacés de mort

Entre Mathieu et Alexandre, ce fut rapidement eu évidence dans L'amour est dans le pré 2020 sur M6 ! L'agriculteur a quand même décidé d'inviter un deuxième prétendant chez lui, Johnny, malgré sa forte attirance pour le jockey, mais ça n'a bien évidemment pas fonctionné avec lui. Alexandre, qui a vécu un terrible accident, et Mathieu ont donc officialisé leur couple dans l'émission de M6, l'occasion pour des haineux d'intervenir : les deux candidats ont reçu "lettres d'insultes et des menaces de mort", avouent-ils au Parisien.

"C'est un univers très macho"

"Ce coming out télévisuel a en effet choqué certains et a d'abord fait tiquer leur entourage professionnel", précise le site avant que Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) ne parle de sa place dans son métier, éleveur de taureaux : "C'est un univers très macho où, même si je n'ai jamais caché mon homosexualité, j'ai dû prouver dix fois plus mes compétences avant de me faire accepter."

De son côté, le jockey Alexandre confie : "Dans le milieu hippique, je ne suis pas le seul gay, même si ce sujet n'y est pas clairement évoqué. Quand je l'ai annoncé à ma famille en 2011, mon père ne m'a pas parlé pendant dix-huit mois, avant de s'excuser, se rappelle aussi le jockey. Aujourd'hui, il adore Mathieu et il est sincèrement heureux de me voir épanoui."