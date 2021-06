Lucile (L'amour est dans le pré 2020) enceinte de Jérôme : la grande annonce du couple !

Entre Jérôme et Lucile, le feeling est tout de suite passé dans L'amour est dans le pré 2020, à tel point qu'ils n'ont pas attendu le départ d'Alicia, la deuxième prétendante, pour conclure. Les internautes se sont montrés assez surpris, et flippés, par la rapidité de leur relation et leur projet d'avoir déjà un enfant : "Pour les personnes extérieures, ça peut aller vite, mais pour nous, c'est tellement évident. On ne se pose même pas la question de savoir si ça va vite ou pas, c'est comme ça", a confié Lucile lors de la diffusion sur M6.

Lucile et Jérôme bientôt parents !

Lucile et Jérôme ont d'ailleurs reçu pas mal de critiques sur leur envie de ne pas prendre leur temps. Certains Twittos ont même douté de la sincérité de leur couple, mais aujourd'hui, ils ne devraient plus avoir aucun doute puisque les deux anciens candidats de L'amour est dans le pré 2020 vont bientôt devenir... parents ! Eh oui, Lucile est enceinte de leur premier bébé : "Un an après nous vous annonçons la plus belle des nouvelles", ont annoncé les amoureux sur Instagram pour fêter les un an de leur rencontre. Ils ont finalement attendu plus de 4 mois avant de mettre en route leur enfant.