Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) et Alexandre, après le mariage, le bébé : le couple se confie

Jérôme et Lucile de L'amour est dans le pré 2020 vont bientôt devenir parents pour la première fois ! Un autre couple de cette saison file toujours autant le parfait amour depuis le bilan. Pour preuve, Mathieu et Alexandre se sont mariés à Sernhac, dans le département du Gard, entourés de leurs proches, mais aussi de Karine Le Marchand et d'anciens candidats de L'amour est dans le pré. Ils ont célébré leur union sur le thème du folklore marqué par leur arrivée à cheval à la mairie.

"On entame une procédure de GPA"

On se souvient encore de la demande en fiançailles touchante de Mathieu à Alexandre dans L'amour est dans le pré 2020. Maintenant que les amoureux se sont passés la bague au doigt, ils ont pour projet d'avoir un enfant ensemble : "À partir de l'année prochaine, on entame une procédure de GPA", annoncent Alexandre et Mathieu en interview avec France bleu. Un projet qu'ils ont l'intention de "filmer" pour "montrer la réalité, le côté absurde de la GPA" : "Parce que oui, c'est absurde. Mais aussi, on souhaite montrer le bonheur que c'est d'avoir un enfant."

"Je souhaite être sûr de ne pas la transmettre à mon enfant" explique Mathieu après une question sur sa maladie génétique héréditaire qui touche le cerveau, appelée Cadasil. "On va mettre une pression pour faire avancer les choses, mais attention une pression positive, pas en stigmatisant les autres. On me dit souvent, "oui mais vous allez acheter un enfant. C'est vrai, c'est un fait. On achète un enfant. Autorisez-nous à ne plus avoir besoin de le faire, et on ne parlera plus d'achat d'enfants", ajoute l'éleveur de chevaux.

Alexandre et Mathieu préparent une émission contre l'homophobie

Alexandre et son mari sont aussi en train de travailler sur une émission contre l'homophobie avec l'aide de Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Diversité et de l'Égalité des chances : "On voulait faire quelque chose pour aider les associations LGBT sur place, dans les Antilles, car là-bas, il y a énormément d'homophobie, elle a tout de suite accroché. On va faire la tournée des lycées, des collèges, on va rencontrer des élus et aussi, produire une émission de télévision."