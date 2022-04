Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) avoue : "J'ai failli quitter Alexandre", il s'explique

Mathieu a failli quitter Alexandre : "Je ne voulais surtout pas quelqu'un de plus jeune que moi"

Dans l'émission L'amour est dans le pré 2020 sur M6, présentée par Karine Le Marchand, il y a notamment un couple qui a marqué les esprits : Mathieu (ancien éleveur de taureaux) et Alexandre (ancien jockey). Les téléspectateurs et téléspectatrices avaient pu suivre la naissance de leur relation dans les épisodes de la saison 15 d'ADP. Et dans le programme 66 minutes animé par Xavier de Moulins, et diffusée sur M6 ce dimanche 24 avril 2022, les amoureux étaient présents. Le reportage était anglé sur les couples qui ont 20 ans d'écart.

Et il se trouve que Mathieu (46 ans) a failli quitter Alexandre (26 ans) à cause de leur grosse différence d'âge. Car si Alexandre voulait rencontrer quelqu'un avec "la trentaine, pas plus", pour Mathieu, c'était carrément inimaginable d'être avec une personne si jeune : "Je ne voulais surtout pas quelqu'un de plus jeune que moi comme ça. C'était juste pas possible".

"Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un de vingt ans de moins" a-t-il confié, "Enfin, ça fout les chocottes. Franchement, ça fait peur. Moi les 2/3 premiers mois, ça a été l'enfer pour lui, parce que tous les jours, j'étais en doute. 'Dans dix ans, tu te rends compte, tu auras 35 ans. Tu seras à la fleur de l'âge'. Moi, j'aurai 20 ans de plus. J'ai failli le quitter". Mais heureusement, la rupture n'a jamais eu lieu et les anciens candidats de L'amour est dans le pré 2020 dont restés en couple.

Mais "l'amour n'a pas d'âge", et les ex-candidats de L'amour est dans le pré 2020 espèrent devenir papas

Mathieu a aussi confié : "Autant il y a des moments où on se sent plus jeune parce que tu fais des choses de jeunes, autant parfois, dans le lit, tu réfléchis à la situation parce qu'il t'as mis le miroir dans la gueule...". Mais "l'amour n'a pas d'âge" comme lui rappelle Alexandre. Et ça, Mathieu s'en est rendu compte quand Alexandre a eu un grave accident et a failli mourir. Mathieu a alors réalisé qu'il pouvait passer à côté de l'amour de sa vie et du bonheur.

Du coup, Mathieu est en couple avec Alexandre, mais en plus ils ont emménagé ensemble et se sont même mariés en 2021. Les amoureux espèrent aussi fonder une famille, devenir papas en ayant recours à la GPA (gestation pour autrui).