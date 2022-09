"J'ai décidé de partir un peu..." : Kevin Guedj annonce un break avec Carla Moreau après les rumeurs de séparation

Chaque jour, on peut retrouver les Guedj face aux Correia dans La bataille des clans sur TFX. Si tout va bien entre Laurent et Jazz, le couple Kevin/Carla inquiète les fans. Déjà mi-août, l'ex-candidat des Marseillais a été aperçu proche d'une autre femme. Cette semaine, les internautes étaient toujours aussi inquiets puisque des blogueurs annonçaient que Kevin avait quitté le domicile qu'il partage avec Carla et leur fille Ruby qui vient de rentrer à l'école. Mais qu'en est-il vraiment ?

Kevin et Carla en break mais pas en guerre

Alors que les rumeurs circulent, Kevin Guedj a décidé de s'exprimer. Sur Instagram, l'influenceur et star de télé-réalité a confirmé être en break avec Carla Moreau et avoir quitté leur maison pour s'éloigner. Une décision prise d'un commun accord. "Carla et moi on a décidé de se retrouver un peu tous les deux seuls. Ces derniers temps, on n'a pas été épargnés par pas mal de choses diverses et variées. Je pense qu'on a un peu besoin de se retrouver." a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter : "C'est pour cette raison que j'ai décidé de partir un peu pour me retrouver avec ma famille. Carla est avec sa famille. On est bien entourés. Elle est avec la petite".