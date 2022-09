Kevin Guedj séparé de Carla Moreau Guedj et au bord du divorce ? Ces indices inquiétants

Kevin Guedj bientôt divorcé de Carla Moreau ?

Kevin Guedj et Carla Moreau Guedj sont parents d'une petite fille, Ruby. Et ils se sont enfin mariés ! Mais après un mariage entre Marseille et Courchevel sur plusieurs jours qui date du début 2022, il y aurait de l'eau dans le gaz entre les candidats de télé-réalité. Les fans du couple que vous pouvez suivre dans les épisodes de La Bataille des Clans sur TFX, face à Jazz et Laurent Correia, s'inquiètent d'une possible rupture.

Selon @les2pestouilles et Varruecos, Kevin Guedj et Carla Guedj (qui serait méconnaissable sur une photo récente) ne porteraient plus leurs alliances. D'autant plus que dans sa story Instagram, Kevin Guedj a lâché : "Une page se tourne", sans préciser de quoi il parlait. De quoi lancer des rumeurs de divorce... L'influenceur a-t-il déclaré ça en parlant de la mère de son enfant ? Ou est-ce pour tout autre chose ?