"C'est pas la même" : Carla Moreau méconnaissable sur une photo avec un filtre, elle se dévoile au naturel

Et elle a aussi expliqué assumer totalement son visage non retouché et non filtré : "Ça fait quelques mois que je ne mets plus aucun filtre sur mes vidéos, je montre ce que je suis sans aucun artifice. J'ai juste embelli, oui, une photo, mais sinon, tu peux me voir chaque jour dans mes stories au naturel". "D'ailleurs, voilà" a-t-elle ajouté, en dévoilant la vraie photo sans retouches et sans filtre, à côté de celle qui a un filtre.