"Il n'y a pas eu de manque de respect" : Kevin Guedj accusé d'avoir trompé Carla Moreau, il rétablit la vérité

Kevin Guedj a-t-il trompé Carla Moreau Guedj lors d'une sortie en boîte de nuit ? "On voit Kevin s'isoler avec une fille"

Kevin Guedj et Carla Moreau Guedj seraient en break, voire séparés pour l'instant. Car après Belle qui assure qu'elle aurait couché avec Kevin sur le tournage de La Bataille des Clans, l'ancien "jaguar" fait parler de lui à cause d'une sortie en boîte de nuit entre potes, sans sa femme Carla Guedj. Selon plusieurs blogueurs, Kevin Guedj aurait été vu proche d'une autre femme dans une vidéo...

"C'est très compliqué entre Kevin et Carla depuis quelques semaines. L'histoire de tromperie en a rajouté une couche. Carla a récemment enlevé de sa biographie Instagram Carla Guedj" a écrit Vaarruecos, "Hier soir Kevin était en boîte de nuit sans même Carla", "c'est très tendu".

"Hier soir Kevin est sorti en boîte de nuit faire la fête avec ses amis et a fait un after dans une villa. Sur les caméras de surveillance, on voit Kevin s'isoler avec une fille. Carla a été mise au courant. C'est pour ça qu'elle a passé une mauvaise journée" a précisé Fake Influenceurs, une "information à prendre avec des pincettes". Mais il y aurait bien une rupture entre Carla et Kevin Guedj : "Carla a mis fin à sa relation avec Kevin pour le moment".

Kevin Guedj et Carla Moreau Guedj réagissent à la nouvelle rumeur de tromperie

Dans sa story Instagram, Kevin Guedj a tenu à mettre les choses au clair. Le papa de Ruby a confirmé être sorti avec des fratés, en revanche, il dément la rumeur de tromperie avec une femme à cette soirée : "Oui, je suis sorti avec des amis, car j'avais envie de décompresser. On s'est régalé, on a passé une bonne soirée. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans !".

"Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas sorti comme ça. Ça fait du bien parce que j'avais envie de penser à autre chose" a-t-il lâché, "Oui, il peut y avoir des vidéos de moi, car je suis sorti parce que j'étais dehors ! Avec Carla, on vit des moments très compliqués. J'avais envie de penser à autre chose" et "me faire une petite soirée avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps". Donc "il n'y a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit", "ce n'est pas dramatique".