"Je pense que c'était nécessaire" : Carla et Kevin Guedj de nouveau en couple, elle sort du silence sur leur break

Carla et Kevin Guedj de nouveau en couple : "Je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver qu'entre nous"

Il y avait des rumeurs de rupture et de divorce à la rentrée, à propos de Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj. L'ex candidat des Marseillais sur W9 avait alors confirmé un break entre lui et Carla, le 17 septembre dernier sur les réseaux. Et quelques jours plus tard, le couple marié qui a un enfant (l'adorable petite fille Ruby), a décidé de se remettre ensemble. "On a décidé de se redonner une chance" avoué Kevin Guedj.

Ce vendredi 23 septembre 2022, Carla Guedj a tenu à souhaiter un bon anniversaire à son mari. "BIRTHDAY MY LOVE. MERCI POUR TOUS VOS MESSAGES D'AMOUR" a-t-elle écrit en légende d'une vidéo la montrant en famille, avec Kevin Guedj et leur fille Ruby. "C'était l'anniversaire de Kevin donc je lui ai organisé un petit-déjeuner, un resto ce midi, et ce soir, on le fête en famille" a-t-elle précisé dans sa story Instagram.