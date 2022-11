Carla Moreau, l'humiliation suprême ? Kevin Guedj l'a déjà remplacée, Paga balance sur ses conquêtes

Kevin Guedj qui est marié avec Carla Moreau Guedj, avec qui ils sont parents de Ruby, est désormais célibataire et proche du divorce. En effet, Kevin et Carla se sont séparés, et quand Carla a confirmé leur rupture, la réponse de Kevin a créé le buzz. Paga, ami proche du candidat de télé-réalité, s'est confié sur leur séparation dans Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, l'émission animée par Guillaume Genton, avec Diane Leyre et Fabien Delettres. Guillaume Genton a demandé au Marseillais : "Kevin et Carla, qu'est-ce qui se passe ?".

"Ouais, ils sont vraiment séparés" a réagi Paga, qui attend son premier enfant avec Giuseppa. Et Paga a expliqué les raisons de la rupture entre Kevin et Carla : "Il ne s'entendait plus avec Carla malheureusement, il ne s'entendait plus". "Il n'y a pas une histoire de tromperie ?" a alors questionné Guillaume Genton, par rapport à Belle qui a assuré avoir couché avec Kevin Guedj sur le tournage de La Bataille des Clans. "Non, non du tout, du tout" a répondu le fraté qui dément donc la rumeur d'infidélité.