Gestes déplacés, coucherie en cachette, menaces... Belle donne tous les détails de sa relation avec Kévin Guedj, il réagit encore

Ce week-end, Belle a déclenché un raz-de-marée sur les réseaux sociaux en révélant qu'elle aurait couché avec Kévin Guedj sur le tournage de La Bataille des clans. Ce mardi 11 octobre 2022, elle a publié une vidéo sur Youtube pour revenir en (très nombreux) détails sur cette histoire.

"Je fais cette vidéo pour éclaircir les faits, parce que j'en ai marre d'être traitée de mytho, d'être traitée de folle par lui, par sa famille, par les blogueurs et les personnes sur internet qui s'acharnent sur moi sans savoir la vérité (...) Aujourd'hui, je m'apprête à raconter toute l'histoire, toute la vérité de A à Z en détail, pour que ça cesse. J'en ai marre !", commence-t-elle.

"Il me touchait de façon de plus en plus inappropriée"

"Dès la deuxième journée dans La Bataille des clans, je remarque qu'il y a des choses ambiguës de la part de Kévin. La façon dont il me parle et, surtout, dont il me touche, est très bizarre", poursuit-elle, avant d'ajouter : "Lors de la deuxième soirée, vers 5 / 6 heures du matin, tout le monde était déjà couché. Il restait juste Kévin et moi réveillés. On parlait de tout et de rien et il se rapprochait de plus en plus de moi. Plus il s'approchait, plus il était tactile et il me touchait de façon de plus en plus inappropriée".

"Il me touchait parfois en bas des hanches, il frôlait des parties de mon corps qu'il n'est pas censé frôler", précise-t-elle dans un audio envoyé à Jazz.

"Je ne rentrerai pas dans les détails pour rester respectueuse"

"On va dans la salle de bain juste à côté de ma chambre et c'est là qu'il y a eu le premier bisou. Il y a eu d'autres choses aussi, mais je ne rentrerai pas dans les détails pour rester respectueuse, mais sachez que dans les audios que j'ai envoyés à Jazz, j'explique tout", se souvient Belle.

En sortant de la salle de bain, une nounou s'étonne de les voir se réveiller et leur dit d'aller se coucher. Kévin Guedj lui aurait dit d'aller dans son lit et qu'il viendrait la chercher quand la voie serait libre et c'est ce qu'il aurait fait. Ils cherchent alors un endroit tranquille pour faire leur petite affaire. Ils le trouvent dans la salle de bain près de la salle d'interview, et c'est là qu'ils auraient couché ensemble.