La Villa des Coeurs Brisés 7 : une candidate quitte son mec pour se mettre en couple avec Bastos ?

Toujours selon Shayara TV, la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 7 se rapprocherait fortement de Bastos. Célibataire depuis sa rupture avec Victoria Méhault, il se consolerait donc sur le tournage avec Belle sous les yeux de son ex. Une photo d'eux, très proches et complices sur le tournage, a même fuité et semble confirmer la rumeur de rapprochement...

Pas sûr que cela plaise à Kevin Guedj, très amis avec Bastos, mais surtout cousin d'Allan. Le papa de Ruby nous avait d'ailleurs confié qu'il était surpris que son cousin se case, mais qu'il était très heureux pour lui et qu'il le soutiendrait toujours : "moi, Allan, c'est mon cousin, donc quoi qu'il fasse dans sa vie, je serai derrière lui".

Si d'après Kevin Guedj, l'émission ne devrait pas être diffusée avant la rentrée, elle nous donne déjà l'eau à la bouche !