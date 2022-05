Kevin Guedj tease les retrouvailles de Carla et son père : "tout est pardonnable dans la vie"

Carla Moreau et Kévin Guedj sont de retour sur nos écrans ce vendredi 20 mai 2022 dans Carla et Kévin : le temps des réconciliations sur la plateforme MyTF1 Max. Dans cette saison, dont les premiers épisodes sont déjà disponibles, les deux anciens candidats des Marseillais nous ouvrent les portes de leur vie de famille. On peut d'ailleurs voir Allan, le cousin de Kévin, à son retour de La Villa des coeurs brisés 7.

Le jeune homme leur annonce qu'il s'est mis en couple avec Belle, alors qu'il était très proche de leur amie, Maïssane. Le fait qu'il se mette en couple sur le tournage, n'a pas surpris son cousin. "De le revoir revenir en couple non, ça ne m'a pas surpris, en revanche, que ça dure... oui !" s'amuse Kévin Guedj en interview avec PRBK.

Dans les épisodes, on voit que Carla n'est pas ravie par cette nouvelle. "C'est normal, Maïssane est son amie... C'était bien pour nous de les voir ensemble... Mais c'est son choix, on ne peut pas juger. On le conseille souvent. C'est pour ça que c'était important pour lui de nous présenter Belle... Le moment de la rencontre était rigolo d'ailleurs... Enfin pas pour tout le monde ! (rire) Je vous laisse découvrir ça dans les épisodes" nous explique le papa de Ruby, avant d'affirmer : "moi, Allan, c'est mon cousin, donc quoi qu'il fasse dans sa vie, je serai derrière lui".

La première rencontre entre le papa de Carla et Ruby

On assiste également à un moment très fort : la première rencontre entre le papa de Carla et sa petite-fille, Ruby. "C'est un moment important. Pour moi, la famille, c'est quelque chose de primordial. Je pense que tout est pardonnable dans la vie et je pense que chaque grand-père a le droit de voir ses petits-enfants. Pour moi, c'est quelque chose de bien et je pense que, pour elle, ce sont des choix forts qui la feront grandir encore plus vite" nous confie l'ancien Jaguar.

L'émission porte bien son nom, car leur ami Alex Giudi va tout faire pour réconcilier Kévin avec Nacca. Le problème, c'est que le mari de Carla ne sait même pas pourquoi le futur papa lui en veut ! "Nacca, c'est quelqu'un à qui j'ai tout donné dans ma vie. J'ai toujours essayé de tout faire pour son bien, sans jamais rien attendre en retour... Peut-être que selon lui, je n'en ai pas fait assez. Franchement, je n'ai pas compris. Mais on avait besoin de s'expliquer, il y avait beaucoup de non-dits. En fait, je me demandais surtout pourquoi il voulait qu'on se réconcilie, alors que moi je ne me suis jamais disputé avec... En tout cas, on a eu une discussion franche et c'était important" nous révèle Kévin.

"Extinction de la JLC !"

Récemment, Kevin, Carla et leurs amis se sont envolés pour le tournage La Bataille des Clans, une nouvelle émission qui les opposera à la JLC Family et on peut dire que Kévin a hâte d'en découdre ! "Je suis prêt ! J'étais full sport, mais je me suis fait une déchirure... Du coup, je vais chez le kiné tous les jours et je vais arriver comme un cyborg ! Je vais les éteindre ! Extinction de la JLC !".

"C'est deux mondes qui s'affrontent !"

Celui qui s'est récemment clashé avec Julien Tanti sur les réseaux nous a ensuite expliqué ce qui lui a donné envie de participer à ce nouveau programme de télé-réalité : "Nous, la télé-réalité, c'est quelque chose qu'on ne voulait plus faire. Pas parce qu'on se sent au-dessus des autres, mais parce qu'on voulait se lancer dans quelque chose de nouveau, qui nous ressemble. Mais là, le concept nous a plu. On a un peu échangé avec eux. Je pense que les gens ont envie de rigoler, de s'amuser, de se détendre en regardant la télé-réalité et j'espère que c'est ce qu'on va réussir à faire. Ce sont vraiment deux familles aux styles de vie opposés qui s'affrontent. Eux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus bling-bling, nous, on est plus famille et amis à Marseille... C'est deux mondes qui s'affrontent ! Je pense que ça va être rigolo... On risque de bien se clasher aussi parce que je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes styles de vie, la même façon de penser... On va voir comment ça se passe là-bas, mais je suis très excité !"

On a hâte de découvrir tout ça !