Maissane et Allan de nouveau en couple après leur bisou ? Même Kevin Guedj a des doutes

Maissane et Allan s'embrassent dans Carla et Kevin : le mariage : sont-ils en couple ?

Vous avez pu voir Maissane Aghioul et Allan Guedj dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9, 10 Couples Parfaits 4 sur TFX ou encore Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12. Mais récemment, c'est dans la nouvelle émission de Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj, Carla et Kevin, le mariage dispo depuis ce vendredi 11 mars 2022 sur myTF1 Max, que vous pouvez les voir ensemble. Et dans l'épisode 5, Maissane et Allan ont échangé un baiser lors d'une soirée patinoire. Ils se sont embrassés mais n'ont pas expliqué à leurs amis si ce bisou voulait dire qu'ils étaient de nouveau en couple.

Alors la BFF de Vivi et le cousin de Kevin Guedj sont-ils de nouveau en couple ? Kevin Guedj a répondu à Télé Loisirs : "En ce moment, non, ils ne sont pas ensemble. Ils sont un petit peu jeunes... Je pense qu'Allan se dit que c'est trop tôt. D'un côté, il a encore envie de s'amuser, mais de l'autre il veut avoir Maissane à ses côtés. Je ne sais pas trop avec eux...". En tout cas Maissane et Allan étaient présents pour le mariage de Carla et Kevin sur plusieurs jours, entre Marseille et Courchevel. Mais nul ne sait pour l'instant s'ils ont ex, amis et peut-être plus si affinités ou vraiment de nouveau en couple.

Carla Moreau Guedj "valide la relation ambiguë de Maissane avec Allan !"

Kevin Guedj a ajouté à propos de la candidate de télé-réalité qui a un QI de 140 : "Quand on a décidé de créer ce petit groupe, on a pensé à Maissane au vu de son histoire avec Allan. Et on a vraiment appris à la découvrir. C'est une découverte amicale incroyable !".

>> Maissane (Les Vacances des Anges 4) et Allan de nouveau en couple ? La vidéo qui sème le doute <<

Et Carla Moreau Guedj est d'accord ! "Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son délire, sa personnalité. Oui, je l'adore !" a-t-elle confié, "Et je valide sa relation ambiguë avec Allan !". Donc oui, leur relation est bel et bien ambiguë...

Carla et Kevin, le mariage est dispo depuis ce vendredi 11 mars 2022 sur myTF1 Max