Maissane (Les Vacances des Anges 4) et Allan de nouveau en couple ? La vidéo qui sème le doute

Allan Guedj et Maissane se sont mis en couple dans 10 couples parfaits 4, mais leur relation n'a duré que quelques mois. Ils se sont ensuite retrouvés dans Les Vacances des Anges 4. Si le cousin de Kevin Guedj s'est rapproché de Emma Keitmann, Inès Sberro, Laura et Carla (10 couples parfaits 4) durant l'aventure, les candidats l'ont toujours soupçonné d'avoir encore des sentiments pour son ex, Maissane. Des soupçons confirmés avec la révélation inattendue d'Allan dans le dernier épisode : il pense toujours à Maissane.

Le retour du couple Maissane et Allan Guedj ?

Depuis le tournage de l'émission de NRJ 12, Allan Guedj et l'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes, au QI très élevé, sont redevenus proches, voire même très proches. Pour preuve, une vidéo récente d'eux en soirée en train de s'embrasser a été partagée sur les réseaux sociaux : "Le bisou, le bisou", crient leurs potes en fond.

Si au départ, Maissane s'approche pour que Allan lui fasse un bisou sur la joue, le cousin de Kevin lui prend finalement la tête pour la galocher. Un moment qui semble ravir leurs amis, mais signifie-t-il que les deux anciens candidats des Vacances des Anges 4 se sont remis en couple ? Rien n'est sûr.